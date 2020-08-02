蔡少芬婚後曾患絕症險全癱不育 大女楚兒成「救命靈丹」 (16:28)

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第4季剛播出第9集，蔡少芬（Ada）與一班妻子們「時光倒流」，換上1930年代復古美女造型，到懷舊照相館拍攝沙龍寫真。Ada扮演懷舊歌姬大開金口，獻唱《月亮代表我的心》，她登場時笑言：「其實我一直都沒有告訴別人，我真實身分是一個歌手。」最後憑着好歌喉，被在鏡頭另一端的老公張晉大讚：「這次她超水準，我給她A+！」

「我的生命真的是一個奇蹟」，Ada在節目中突然有感而發，她重提與張晉結婚四個月後，被診斷患上絕症「強直性脊椎病」，當時人生感到非常絕望：「我彎腰也彎不了，吐氣也不行，醫生跟我說是絕症，不能好起來，而且會愈來愈嚴重，到一個地步會完全動不了，睡覺也要站起來睡。」醫生更指此病會影響懷孕，揚言Ada隨時不育，她憶述：「我當時結婚才4個月，覺得對不起張晉。而醫生只說『喜樂的心是良藥』，我們只好開心去面對，不管了，好好去活吧！」

面對當年Ada患上頑疾，張晉坦言深受打擊，但卻不能在老婆面前表現出任何負面情緒，更早已作最壞打算：「心裏肯定是難受的，她起牀的時候是最痛苦，我卻幫不了她，只能扶一下她。我準備下輩子就這樣過了，因為婚姻的意義就是同行，生活不可能是全好的，總有不如意的事。」

最後想不到Ada的「救命靈丹」原來就是她的大女楚兒，當她成功懷上楚兒的時候，痛楚突然隨之消失：「熬了大約1至2年，我有楚兒了，腰突然不痛。婦科醫生說有可能是孩子吸收我的鈣，同時把不好的東西也帶走了，直到現在我一點痛都沒有了。你看，當時醫生說不能生，我都生三個了！」

（即時娛樂）