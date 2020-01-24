【死得人多】《殺手》黑白結局預告片露玄機 Cash 森森 Dark Angel遇害？ (17:21)

無綫劇集《殺手》的主角們似乎沒有好下場。（無綫電視網上視頻截圖／明報製圖）

無綫劇集《殺手》可謂「死得人多」，劇中角色雯雯（江嘉敏飾）、佛爺（李成昌飾）、紅姐（樊亦敏飾）、鐵仁（歐瑞偉飾）及「清道夫」阿蕃（易智遠飾）等，分別被Zero（陳豪飾）及「殺手獵人」所殺，上周五（7月31日）播出一集就連Overbeck話事人蘇菲亞（羅蘭飾）與近身佐治（李岡飾），亦被Dino（何遠東飾）及「殺手」Monster（易宇航飾）殺害，並帶出由余子明帶領的另一隊「清道夫」，負責處理蘇菲亞與佐治的屍體。

在《殺手》結局篇預告中，為觀眾帶來無限幻想，片段一開始是黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、高海寧、江美儀及林景程等人的黑白片段，似暗示當中會有人遇害。不過，小秉（林景程飾）應是最快遇害一個，因為他發現Parker（謝東閔飾）的秘密，被對方撞倒後遭擄走，之後鏡頭見到Parker目露凶光，手持斧頭步向小秉……

預告中亦見到Cash（李佳芯飾）被人綁走，閻武（黎耀祥飾）食飯期間手掩住心臟暈倒，阿鳳（吳業坤飾）被「殺手」Eagle（陳國峰飾）用迷藥對付，估計一眾角色下場步向黑暗，最後不知有誰能夠留低。

（即時娛樂）