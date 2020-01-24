製作人陳恩碩宣布取消《我們的青春日誌2020》餘下場次演出 籌備原聲大碟 (18:20)

由陳恩碩（Tom）創作、監製和導演的音樂劇《我們的青春日誌2020》，早前曾宣布加開至60場，演期至8月30日止，門票亦於7月6日開始發售，可是之後因疫情持續嚴峻，劇團已取消7月15日至19日的7場演出。今日凌晨2時，陳恩碩因疫情未見回落，在網上發文宣布取消接下來所有場次：「已經冇extra錢再繼續燒，好難無了期咁等，音樂劇《我們的青春日誌2020》跟住落嚟嘅場數會全數取消，想同準備遲啲嚟睇嘅朋友講聲唔好意思。其實仍然可以開到27場已經好感恩，喺呢一刻只係希望疫情盡快過去，大家身體健健康康。我哋一定會再返嚟！」Ben Sir（歐陽偉豪）即第一時間力撐：「加大油！世界停了，但tb（Tom & Ben）不會停！」

對於音樂劇多番順延及取消演出帶來的虧損，陳恩碩透露小劇場演出以大劇場規模製作，取消演出後虧損達數十萬元，所以短期內不會再投資任何劇目。提到觀眾多次催促製作原聲大碟，他說：「我藉這段取消演出的時間，我已跟旦哥（鄭丹瑞）密鑼緊鼓籌備原聲大碟。如果粉絲表示支持，更會推出網上音樂會。既然現在取消了音樂劇的演出，希望盡綿力將娛樂帶給大家，這亦是當初在疫情之下仍要堅持演出的初衷，很想疫情中與大家同行互勉。」

（即時娛樂）