【開心速遞】池子孝向Venus提出分手 網民嗌好 (21:00)

《愛‧回家之開心速遞》劇中多對CP深受觀眾歡迎，但池子孝（阮政峰飾）與拜金女Venus（鄺潔楹飾）或許是例外的一對！昨晚播出一集「劇痛失戀」，講述池富（王俊棠飾）以為Venus手執價值20萬元的名牌袋是兒子池子孝送贈，其後知道是一場誤會，卻無意中撞破Venus與富家公子約會，於是跟蹤Venus蒐集證據，可惜事敗。池富找來George（張明偉飾）幫忙，「P圖」製造假證據，最後池子孝知道爸爸與George造假，沒有責怪兩人，反而向Venus提出分手。甩拖後，池子孝與Venus都哭成淚人。

今次已是池子孝與Venus第二度分手，不少網民沒有戥兩人感到難過之餘，更紛紛讚好；其中有網民留言「唔好又一齊返」、「終於分手了！恭喜！」、「等咗呢幕好耐」，更有人希望池子孝與George在一起，「終於都分手啦，你做得好好 做出嗰種痛，同佐治一齊啦」。

一個星期內，《開心速遞》已有兩對CP分手收場，除了池子孝與Venus，還有鐵面陳（王致狄飾）與Rebecca（沈可欣飾），兩個被飛的女人都有爆喊場面；Rebecca大罵鐵面陳衰人：「在大家以為我快成為陳太太，你才來跟我說實話，你為什麼不繼續騙我騙一輩子？」獲網民讚演技大爆發。至於Venus的喊戲，網民有讚有彈，其中有網民叫鄺潔楹要好好努力：「噚晚睇你嘅演技，真係睇到好尷尬……」鄺潔楹亦有在社交平台留言：「每次演戲都是挑戰，喊戲更是大挑戰。回看這段還有很多不足，但我會不斷挑戰，努力彌補不足。」

至於昨晚劇中飾演跟Venus約會的富家公子，原來是《開心速遞》其中一位導演Justin，今次他純粹客串演出。

（即時娛樂）