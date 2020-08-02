【我和港姐有個約會】陳煦凝繼續不認拍拖 何孟珊爆被醫生摸手臂 (22:51)

黃庭鋒（左起）、陳煦凝、陸浩明、何孟珊及丁子朗今晚參與《我和港姐有個約會》網上直播。（劉永銳攝）

【今晚直擊】《2020香港小姐競選》今晚繼續進行《我和港姐有個約會》網上直播，入圍佳麗陳煦凝（Amber）及何孟珊（Roxanne），各自跟嘉賓黃庭鋒及丁子朗同枱食泰菜。陸浩明則任「星級網友」，在現場轉達留言問題搞氣氛，可是仍給人悶場感覺。

黃庭鋒於節目內追問陳煦凝被拍得與猛男去街的新聞，但她強調自己單身，該猛男只是朋友。至於被質疑鼻和下巴整容，她毫不介意黃庭鋒以手驗證。至於何孟珊自爆任職護士時有不愉快經歷，曾遭醫生摸手臂，一度摸丁子朗示範當日遭遇，表明從此學識保護自己。

丁子朗與黃庭鋒事後一同受訪，丁子朗指陳煦凝比較熱情，何孟珊較慢熱；黃庭鋒稱活動前有睇過陳煦凝的新聞，希望可以有多些對話。

陳煦凝再被追問是否拍拖？她說：「真的不是（拍拖），現在想專心比賽，不會想感情事。（跟男方事後有否討論過？是否追求者？）是best friend，其實見到有點尷尬，所以之後無再傾偈。（對嘉賓有何感覺？）他們太靚仔，我喜歡醜樣些……我以前的男友真的有些是其貌不揚。（為什麼有此喜好？）因為通常靚仔性格普遍不太好，由細到大太多人遷就他們，所以比較喜歡照顧我的人，靚仔通常要人照顧，所以喜歡不太靚仔的人。」

何孟珊在節目中爆被醫生「抽水」，怕否公開令對方不開心？她說：「他應該不知自己做過這些事。（他在醫院很出名？）都有少少出名。（出名指哪一方面？）他各方面都好出色，都是發生過一次，不太多。（現在學懂保護自己？）我向來都好保護自己，那次是愕然了，突然之間這樣。」

（即時娛樂）