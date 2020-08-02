【即興開Live變粉絲點唱】鍾嘉欣愛短髮Look：爽朗到爆 (23:18)

鍾嘉欣早前從加拿大返港，準備為無綫新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）開工，可是因疫情關係，劇集將推遲開拍。在家避疫的嘉欣，今日即興在社交平台開Live，一頭清爽短髮的她，不停在鏡頭前撥弄頭髮。她表示很鍾意短髮，因為未試過，自覺爽朗到爆，而且感覺很輕、洗頭很快乾；可是，大女Kelly卻愛她留長髮，所以囡囡現在有少少不開心。提到身在溫哥華的一對仔女，嘉欣坦言很掛念他們，原本他們會來香港，現在因疫情，也不知何時可以啟程。她又自爆原本開演唱會，現在亦冇得開。至於新劇《兒科醫生》，嘉欣表示未開拍，其他則不能透露。

之後，嘉欣說《搜神傳》是自己最喜歡的劇集，因內容教人孝順、心地好、為人設想、要有愛，劇中飾演好彩妹的嘉欣，稱此劇對她影響很深，不時提醒自己做事要用愛作推動力。她又興起唱出《搜神傳》片尾曲《發誓》，還扮20歲時的唱腔演繹，十分high。其後，粉絲不停點唱，她先後唱出《我記不起》、《月亮代表我的心》、《浪漫無聲》等歌曲，唱到最後一首歌《我結婚了》時，她更玩變聲呢！唱歌期間，嘉欣動作多多，又對自己說：「認真少少啦，鍾嘉欣，次次開live都唔知做乜嘅！」、「太耐冇唱歌，乜都唔記得，有冇搞錯！」

（即時娛樂）