【兩公婆買包】蔡康年司儀工作叫停 疫境靠投資幫補收入 (22:48)

蔡康年日前去銅鑼灣區超市買麵包，最初見他獨自一人，原來他約了太太拍拖shopping，他打完電話就見到太太出現，二人隨即走入麵包店，揀選合個人口味的麵包就付款離開。

由於太太不習慣面對鏡頭，蔡康年獨自接受訪問，他說：「因為疫情之下要買多點食物放在家中，和太太兩個出來，兒子就留在家中打機和休息，正在放暑假。（疫情下會買多些？）有，更特意去睇雪櫃，因為屋企現有雪櫃常滿，希望買個大一點，可以放多些急凍食品。（工作方面有否受影響？）主要做財經節目外，限聚令之前都有拍劇，現時所有出面的外快工作，例如司儀工作，就近半年已經停晒，不要講錢，講工作，同大家一起開心的機會都少了，希望疫情快些過去，大家保持身體健康，可以再次見到面。」

提到政府取消全面禁堂食，恢復早午市堂食的決定，蔡康年表示：「好，總之大家常常抱住正能量去迎接疫情，就算遇到什麼難關，大家總會渡過，明天會更好。（兒子放暑假有何安排？）無得控制，他已大個仔，已經14歲了，所以會有自己的主見，我會尊重他的意見，但亦會提醒他負自己的責任，是一個學生的身分，有時間就搞掂學校的功課，不用我們去講。（自己如何？）夜晚少了司儀外快工作，多了時間留家做功課，投資方面都幫補到少少，祝大家投資有道，得心應手，未來市況提醒大家，都會好波動的，總之大家要小心，不要立亂貪心，貪字得個貧，有錢賺，袋落袋先是自己的錢。」

（即時娛樂）