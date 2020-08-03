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【前女友大聯盟】周揚青孖吳千語姊妹敘舊 (15:59)

文章日期：2020年08月03日

羅志祥（小豬）今年4月跟內地網紅周揚青分手，爆出不少是非。回復單身的周揚青，最近跟林峯舊愛吳千語、鄭愷舊愛程曉玥聚會合照，有網民表示估不到3人原來相識，更留言稱「前女友的聚會趴」。

（即時娛樂）

 

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