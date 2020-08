朱千雪去年8月與醫生男友吳昆倫(Justin)在峇里結婚,雖然她忙於做實習大律師的工作,仍記得今日是結婚一周年的紀念日,她在網上分享去年的婚紗照,並簡單以英文分享感受:「Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary」大致意思是無論兩個人多年來曾約會多少次亦沒關係,當結婚之後,周年紀念又要從「一」開始計過,一周年快樂。

(即時娛樂)