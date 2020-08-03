【我和港姐有個約會】賴琦媛向丁子朗主動進撃 胡鴻鈞：不覺她似蔡思貝 (23:12)

麥詩晴曾被指皮膚過黑，跟黃庭鋒即場比膚色。（孫華中攝／明報製圖）

胡鴻鈞（左起）、賴琦媛及丁子朗今晚參與《我和港姐有個約會》網上直播。（孫華中攝／明報製圖）

【今晚直擊】《2020香港小姐競選》入圍佳麗賴琦媛、連佳麗及麥詩晴，今晚獲安排進行《我和港姐有個約會》網上直播，分別跟丁子朗、胡鴻鈞及黃庭鋒食中菜對談。節目中賴琦媛表現進擊，除主動為丁子朗抹汗，直言覺得對方很dry，她自誇拍拖經驗豐富，即席教人追女仔，還追問丁子朗駕什麼類型汽車。丁子朗指她樣似蔡思貝、說話時似馮盈盈，賴琦媛即說：「講嘢不語出驚人，吸引不到你呢個港男！」最後她主動交換Ig帳號，追問丁子朗會否駕車送她回家，說話直接似表白，可是被男方拒絕。

賴琦媛對於被指似蔡思貝，她自信稱好似照鏡，自詡是「蔡思貝2.0」。胡鴻鈞被問兩女誰靚？他說：「各有各好，不能比較。」連佳麗則自備結他跟胡鴻鈞合唱，又表示會加入歌迷會，還用自己的筷子幫胡鴻鈞多次夾餸，相當識做。

賴琦媛直播後受訪時卻指丁子朗年紀太細，不是她喜歡的類型，否認對丁子朗有意，不諱言希望嫁個有錢老公。賴琦媛又指朋友一直說她似蔡思貝，自己只覺得對眼似，也喜歡胡鴻鈞的歌。丁子朗亦明言賴琦媛不是他杯茶。

連佳麗解釋剛才只是論盡，誤用了自己的筷子夾餸給胡鴻鈞，絕不是刻意要對方食她的口水尾。胡鴻鈞稱沒有留意有否食到，問他疫情下有否擔心？他說：「咁大家祝我身體健康，下次再向大家報平安。」他明言望着賴琦媛時，不會想到蔡思貝的，真的覺得二人不太相似。

（即時娛樂）