【疫情致生意急跌】程瑤率員工轉型 製作網上大型活動 (17:36)

「仁美清叙」主席程瑤與老公朱仲賢，早前到電台受訪，分享超過30年管理公司的心得。兩人坦言從事大型活動及舞台製作多年，經歷不少高低起跌，跟公司員工關係如「好朋友」，程瑤表示︰「最重要大家互相信任，除了講公事，有時講打扮、護膚，感覺大家是朋友多過是員工。」

提到新冠肺炎疫情嚴峻，程瑤直言公司生意急跌，年初開始很多工作都取消或延期，到最近第三波疫情，限制餐飲業跟他們亦有牽連，她說︰「因為我們舉行的活動，大多是逾百人參與的，或者是公司周年晚宴，跟限聚令及餐飲方面限制也有關係，受到疫情影響，所有實體現場活動都要再停，而之前復辦的活動亦再次延期。」

程瑤坦言整個業界都難以經營，不少同行連月來近乎零收入，故近來聯同一班業界，約見議員及官員希望向政府反映業界苦況。雖然面對難關，不過他們堅持與員工齊上齊落不裁員，與老公用積蓄撐住公司︰「我們一向財政穩健，所以仲撐得到，既然情況不是我們能夠控制，不如趁機會讓公司及同事增值，接觸其他範疇，現在暫時將一些活動轉做網上舉行，不過業界唔係間間公司都能夠轉型，所以希望政府會盡力幫助我們的行業。」

（即時娛樂）