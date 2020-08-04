【港姐2020】廖慧儀不認扮馮盈盈 郭柏妍感網上培訓足夠 (23:13)

【今晚直擊】無綫《2020香港小姐競選》今晚安排入圍佳麗廖慧儀、黃婉恩、源菲然、郭柏姸、謝恩靈、鄺美璇、羅雪姸及梁㦤婷，進行《我和港姐有個約會》網上直播。當中以「火辣空姐」廖慧儀、何君堯侄仔的女友黃婉恩最搶鏡；廖慧儀主動夾餸給嘉賓洪永城，又大玩拗手瓜。外表斯文的源菲然就語出驚人，被問最想踢哪位佳麗出局時，她揀中廖慧儀，因為覺得對方又靚又上鏡，大把前途。

廖慧儀受訪時自爆與男友是經交友App認識，之前很介意，但見身邊有成功例子，所以現在已不介意。對於被網民指身形健碩似大隻妹，廖慧儀笑言如果落選港姐就會去參加健美小姐，「我很喜歡舉重，並不斷挑戰，愈重愈好。（被外間指扮馮盈盈？）沒有，只是做自己，但她是好值得學習的師姐。（網民形容放電又好姣？）只是見到洪永城忍不住笑，女仔好易被誤會，很不公平」。

被捧為大熱的郭柏妍對於今屆缺乏儀態和化妝班，會否覺得不似選港姐？郭柏妍表示仍有很多訓練，亦有在網上教她們行catwalk和化妝，「雖然我以前的工作較少接觸幕前，但現在的培訓都夠，我自己亦有去上catwalk堂。（談吐似缺乏自信？）會對着鏡頭多作練習，希望各方面做得好一些」。

梁㦤婷否認今次打扮刻意性感，只是配合大會要求，穿得正式一點，「我覺得最緊要成個感覺舒服自然，以最好狀態示人。現時正積極減肥，每日抽1小時運動再去跑步，亦有減少食量，食番薯和火龍果為主。（豈不是經常放屁？）我消化正常，這段時間輕了2磅，希望泳裝時再好些，我現在51kg，目標49kg」。

（即時娛樂）