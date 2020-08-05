【專訪】馬浚偉唔恨攞視帝 黎瑞恩想帶父母縱橫四海 (00:13)

馬浚偉（馬仔）與黎瑞恩（小恩子）相識已久，一直沒有合作機會，直至馬仔自導自演第3個舞台劇《男人40 CEO》邀來小恩子踏台板，齊齊放笑彈，兩人首次鬥戲已默契十足，火花四濺！原來馬仔曾邀請小恩子演出其首度親自製作的舞台劇《偶然‧徐志摩》，但小恩子自問未能應付文言文，加上當時一聽到「舞台劇」這3個字已很驚，覺得舞台劇演員要跳舞又要記台詞很叻，故沒有答應演出。

數數手指，馬仔上次演出的無綫劇，已是兩年前的《宮心計2深宮計》。馬仔表示已幾次獲邀回娘家拍劇，可是他要返學、鑽研咖啡，又要處理教學生意，之後還打算報讀中醫學及兒童心理學課程，加上其他工作，忙得不可開交，除非是師父曾勵珍命令他演出，否則暫時也不會再拍劇。如此忙碌，怎分配時間陪伴另一半？馬仔聞言笑笑口，引用劇中對白說：「我現在的家庭生活好愉快，大家不用替我操心。」入行28年，參與過不少劇集演出，卻未嘗過視帝滋味，馬仔坦言不恨攞視帝，「畀我當然會好開心，如果有日我拍完套劇，TVB頒個『最佳男主角』獎畀我，我會仆倒去攞！但問我恨不恨攞呢？我又不會恨，畀我就一定會感謝」。

小恩子則表示今次演舞台劇，只是為求有些新嘢玩一下，她接什麼工作一向是佛系隨緣；亦因為這樣的性格，自己也會開心一點。「我也不知之後條路點行，會做些喜歡做的事，馬仔有叫我之後合作演歌舞劇，但時間實在用得我太盡了，會令我失去自由。其實我是一隻無腳的雀仔，一直有個構思，想做一個旅遊人，趁年紀大的父母還行得走得，帶他們縱橫四海，也希望仔女見到，將來長大後也會帶我周圍去」。

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（即時娛樂）