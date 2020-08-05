盧凱彤逝世兩周年 林二汶黃耀明Ig發文悼故友 (12:09)

盧凱彤（Ellen）離世兩周年，拍檔林二汶、恩師黃耀明在Instagram發文悼念。

二汶上載了一張她偷拍Ellen的舊照，以《髮落》的歌詞念故友。她說︰「你不知道我為你拍下這張照片，我沒有告訴過你。那時候at17準備散席了，我拍下你的側臉。我記得那時候你展望未來的雙眼，我看見你眼裡（裏）的畫面。你小小的身影，背著（着）的吉（結）他比你還大，如你的目光，如你對音樂的視野，很大，很深刻，很深遠。你沒有對不起你當時所看見的，你將雙手都練習到變形，你彈出所有新鮮刺激與沮喪。」

「很多擔憂是嗎？我也是。誰不害怕？誰不膽怯？大概你比我早知道。我們一次又一次離別，我們之間，享受最深刻的相聚，經歷最痛的別離，人生得這樣一個知己，無憾了吧。這是最大的孤獨，也是最狠心而又最受用的獨立訓練。大概是因為我們太親，你放心我可以是嗎？嗯，放心，就算不可以我也可以。誰需要可憐這種痛，誰還珍惜這種相聚，誰還願意明白，誰不願意，我都願意。」

「兩年，卻還像這一刻。荒謬的事太多，對，人間還是這樣。一切你都看到，我知道，這樣就足夠。這樣就足夠。嗯，飲啦！為你寫了一首歌，跟耀輝合寫了歌詞，也是詩，給您。《髮落》」黃耀就轉發了Ellen歌迷會網頁一張他和Ellen的合照，留言︰「希望你那邊一切安好❤️❤️❤️❤️，亦請你保佑我們🙏🙏🙏🙏。」

（即時娛樂）