【做足防護】薛家燕隔離期間不斷反思 減少工作享受人生 (15:17)

家燕姐全副防疫裝備錄影節目，貪靚的她戴了花花口罩跟一身打扮襯到絕。（劉永銳攝/明報製圖）

早前新城電台出現新冠肺炎確診個案，在新城開咪的薛家燕因而留家隔離半個月，錄影工作全部叫停，至昨晚才「回歸」錄影無綫節目《流行經典50年》。只見家燕姐全副防疫裝備現身，口罩、面罩、防疫眼鏡及隨身消毒器，做足防護。

留家隔離期間，家燕姐自言未試過兩星期沒出街，仔女只把食物放在她家門口，大家沒見面。她說這段時間收到很多朋友的關心，尤其身在美國的大女每日致電給她，更叮囑助手禁止她出街。家燕姐透露已做了兩次新冠病毒測試，結果均呈陰性，日前完成隔離，剛巧又是新抱生日，於是相約兒子及新抱相聚；她形容「出關」那一刻非常開心，立即去修甲、理髮及幫屋企入貨，唯一擔心是多了在家，肥了少許。今次經歷後，家燕姐發現一個人的健康很重要。

至於是否暫不返新城開咪？家燕姐稱這段時間會繼續留家做網上直播，電台和電視台很尊重她，讓她自行決定何時開工。不過，家燕姐在隔離期間不斷反思人生，決定疫情後會減少工作，因太多事無法預計，趁行得食得享受人生，去世界各地旅行，仔女拍手叫好；至於男友，她相信對方是最開心一個，還問她是否隨便說說。

（即時娛樂）