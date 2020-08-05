【捱餓30小時拍新歌MV】Anson Lo首度填詞自爆情史 (18:31)

人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）第2首派台作品《Burn Out》，將於8月12日推出，今次他首度親自作詞，內容與自己的情史有關。早前他拍歌曲MV時，為了上鏡更好看，竟在連續30小時未有進食情況下又唱又跳，意志力驚人。

Anson Lo說：「今次自己作詞，是好個人的作品，當中有好多愛情觀想跟大家分享。」為了配合歌曲浪漫感覺，MV特意揀選一間帶點復古味道的餐廳取景，Anson Lo以不同造型示人，其中一套他更將恤衫開胸，弗爆身形表露無遺。

為上鏡好看，Anson Lo在拍攝前一晚已禁食，加上拍攝超過12小時，捱餓30小時又唱又跳，他說：「我只飲黑豆水撐住，但驚喜地不太辛苦，為上鏡一刻夠瘦夠靚，所以即使見到食物，我都忍到，意志力好緊要。」

Anson Lo今次拍攝MV壓力大，找來ERROR成員為他排舞外，更主動要求好兄弟Edan及Jeremy探班，好兄弟一叫即到，眾人來個角色扮演，Edan穿上一身黑裝扮成PA，在現場主動幫忙搬枱執拾；Jeremy則拿起熨斗充當造型師，兩人舉動令Anson Lo十分感動，更表示之後會請大家食飯。

（即時娛樂）