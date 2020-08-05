【日劇天王】男神集體回憶 重溫木村拓哉12部劇集 (20:59)

陪伴無數80、90後成長的「日劇天王」木村拓哉，自1990年代起橫掃亞洲影視市場，主演的日劇屢創佳績，其中4套更入選平成年代，十大最高收視日劇，成為演員之首。近來港人留家抗疫煲劇打發時間，「黃Viu煲劇平台」為觀眾引入經典，購入12套由木村主演的經典日劇播放權，包括《悠長假期》、《戀愛世紀》、《律政英雄》 、《沉睡的森林》和《愛情白皮書》等，並以《悠長假期》打響頭炮。

由木村拓哉、山口智子、松隆子和竹野內豐等鑽石級陣容主演的《悠長假期》，講述過氣模特兒葉山南（山口智子飾）被悔婚，被逼與未婚夫室友、失意的年輕鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）同住一室，瀨名安慰南把這段時間視作「神賜予的長假」，二人在室友生活中共同面對人生低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在。

《悠》在1996年4月開播，首周以30%高收視順利起航，大結局更突破36.7%，躋身「平成最高收視日劇」第9名，更被視為愛情日劇始祖，掀起中港台煲劇熱潮。當中最令人印象深刻的經典場面，非「彈彈波」莫屬！劇情講述瀨名教導南把彈彈波往下拋再接住，喻意把煩惱放下、重新出發，令彈彈波隨即變成冧女神器，瘋魔全日本；另外，瀨名在鋼琴大賽上彈奏蕭邦第三號鋼琴敘事曲的帥氣一幕，更帶動不少男觀眾學琴，掀起了「長假現象」。

作為木村拓哉首部孭飛的日劇，當時年僅24歲的他，不但憑「長假」爆紅，還一舉奪得第9回日劇學院賞的「最佳男主角」，開展巨星生涯，難怪不少粉絲認為「長假」是木村演藝生涯中，最重要的作品之一。

（即時娛樂）