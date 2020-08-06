【無綫第20期藝訓班畢業】37歲陳積榮證實患第四期肺癌 (14:25)

現年37歲、TVB第20期藝員訓練班畢業的陳積榮（Jeff），昨天突然拍片公開壞消息：「對唔住！我嘅朋友，有一個壞消息，我患上第四期肺癌。知道好多朋友都好關心我，所以藉此video，希望公開咁同大家update我嘅近況。」

Jeff表示起初以為只是拉傷肌肉，6月中發現背脊肌肉痛，起初以為椎間盤突出，他用最短時間在私家醫院做檢測，後來證實患上第四期肺癌，是一個非小細胞的癌症。他說沒有任何先兆，又指自己不煙不酒，飲一杯都醉。他稱肺的下方有一個大約6cm、一張卡片大小的腫瘤，引伸到他的背脊都有一個腫瘤，他說：「點解係第四期？因為已經有擴散迹象。」Jeff在片段中哽咽表示相信自己可戰勝癌魔，但他亦指只得自己一個人一定打不贏，他希望得到不同專業意見和資訊。

Jeff曾在無綫拍劇演閒角，之後過檔HKTV，在《惡毒老人同盟》飾演李楓的敗家仔。Jeff感激家人和女友關心及照顧，現時他除了尋求專業意見外，還希望得到有心人經濟援助，他說：「一路睇私家醫生，除咗一路使錢之外，同時亦接收到唔同嘅醫治方向，老實講...起初極度迷惘，淨係標靶藥一代二代三代：一代——兩萬蚊/一個月；三代——五六萬蚊/一個月，仲未計其他醫療費用，我淨係聽到呢個數字已經沮喪，以我嘅積蓄冇可能承受得到，之前買嘅危疾，醫院加埋做嘅測試，已經冇咗70%，之前買咗十年嘅醫療plan，剛剛上年又完咗~~~好無助..」

幸好，陳積榮獲得朋友相助：「呢兩個禮拜有好多朋友陪我，各大中小同學都畀咗我好多知識上嘅支持同支援，僥倖地透過朋友轉介，搵到一個癌症權威性嘅醫生，幫我診斷，畀到我好多中肯嘅意見，起碼現在可以明確清晰地知道，暫時現在最適合我的治療方案。」

（即時娛樂）