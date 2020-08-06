【同期畢業】對好友患肺癌感突然 孫慧雪讚陳積榮堅強樂觀 (17:15)

現年37歲、TVB第20期藝員訓練班畢業的陳積榮（Jeff），昨天拍片公開壞消息，他表示證實患上第四期肺癌。孫慧雪跟Jeff同期畢業，兩人份屬好友，孫慧雪接受《明報》訪問時讚Jeff堅強及樂觀：「因為他擔心我們會擔心他，他擔心我們不開心，他叫我們放心，他會努力打贏它（肺癌）。我知道件事後，有即刻探望他，他要做電療，電療背脊腫瘤，好多朋友提供不同資訊給他，我亦安排另一位朋友叫他試食『生酮餐』，上星期在他電療前已約出來，期間大家說笑及傾偈，最緊要他保持開心情緒，我都繼續和他講笑，每日為他打氣。」

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孫慧雪坦言得悉好友患癌一刻，也感突然兼未能接受：「他好健康又不煙不酒，但我們對他有信心，和他傾偈時，他覺得有遺憾，他一直衝刺，有個電影夢，他對演戲、拍電影好有熱誠，他突然覺得自己不夠時間去做這些事，會覺得好可惜，我們不斷跟他講要休養身體，一定打勝這場仗，之後很多時間繼續衝。

不過他有一份醫療保險，因疫情關係，沒有去續保，新年前他一直想續，但因為疫情，減少見面，結果沒有續到，醫療費方面好龐大，無論標靶藥及治療方法，都要好大筆費用，希望大家幫幫手。

他由星期二開始接受電療，他跟我們說有點累，他也OK，他好堅強，不想別人擔心他，我們一齊吃飯，他坐一會兒會有點辛苦，要開張蓆讓他休息，睡在地下『攤直』才最舒服，他堅強樂觀，他想我們幫他拍片，當知道有癌症後，感到突然，之後每個決定要快及迅速，要跟時間戰鬥，不可以有錯的決定，身邊朋友給他資訊，他也想將這些資訊公開給同樣有需要的人。我好佩服佢，我想好多人知道（患癌消息）一刻，可能被好多負面打垮，但他覺得仍然要堅強下去，因為身邊有好多愛惜他的朋友。」

（即時娛樂）