【父子齊助養】偕爸爸徐榮到柬埔寨探訪 13歲徐朗感受深：有啲心酸 (18:01)

徐榮和兒子徐朗早前到柬埔寨探訪，13歲的徐朗和當地同齡男孩米沙一見如故呢﹗（大會提供/劉永銳攝）

徐榮早前和13歲兒子徐朗（Karson）去了柬埔寨10天，探訪當地小朋友。Karson與同齡男孩米沙（Mesa）一見如故，米沙從未踢過足球，Karson與他分享自己的足球夢，兩人還一起踢球；他又送了自己的足球給米沙，並在球上寫了「友誼永固」。

米沙帶Karson到野外砍竹筍及捕捉小蟹物，教曉Karson野外求生技能，之後再到米沙家中用膳，Karson說：「他們住的房子很簡陋，用爛木和蕉葉搭建，有很多蜘蛛及蒼蠅，物資又缺乏，我第一次見到，真的很突然，有點心酸，覺得自己原來很幸福，更珍惜擁有的一切。」

Karson希望協助米沙改善生活，讓米沙有機會追求夢想，與爸爸商量後，決定透過「香港世界宣明會」的助養兒童計劃，兩父子一齊助養米沙。徐榮說：「主要想米沙可以上學讀書，知識可以改變生活，將來找份好的工作，人工高一些，改善家人的生活。」

他們還在當地探訪一名老婆婆，徐榮說：「老婆婆要照顧幾個孫，房子較米沙那間還要簡陋，他們生活很艱苦。當地有很多人需要幫助，希望引起關注，助養這些孩童。」徐榮透露兒子經過此行後，向他表示將來要努力掙錢，幫助有需要的人。

（即時娛樂）