【好友患肺癌】跟Jeff兩脇插刀 孫慧雪哽咽：會陪佢走呢一關 (20:38)

與孫慧雪同期藝訓班畢業的男演員陳積榮（Jeff），拍片自爆患上第四期肺癌，阿雪接受《明報》訪問時表示，她跟Jeff是好朋友，她說：「突如其來發生這樣的事，本身找不到原因，他其實更忟，知道原因後反而稍為放鬆，他擔心人家會擔心他，所以不斷安慰我們，他好樂觀和堅強，但他有樣事未做好…（哽咽）…我們訓練班好有理想，大家愛演戲，他一路追夢，未達到想有目標時發生這件事，之前我們拍一部電影，都未出到街，有一部好想拍出來但未完成，他才30幾歲，對男仔來說是個開始，向自己理想衝，突然告訴他身體不OK，他好想克服，不斷跟我們說一定贏，我們這班朋友好支持佢。」

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由於治療癌症的醫藥費龐大，阿雪表示：「我和其他朋友可以幫到少少經費，都有幫他，現在盡量聽他的話，他想拍什麼我們都幫他拍，我們好好朋友，我有事找他幫忙，他有事會找我們幫。我之前有首歌拍MV，他不收錢做我MV男主角，我們兩脇插刀，今次會陪他走過這一關。」

（即時娛樂）