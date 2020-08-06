【家中錄音壓力大】盧冠廷分享在家工作秘訣：有清晰目標 (21:29)

盧冠廷的音樂路走了逾40載，至今仍勇於接受新挑戰，明天推出全新個人大碟《Homework》，顧名思義，這是他首張於家中完成所有創作及錄製的專輯；《Homework》另一個意義，也代表盧冠廷過去所有作品，都是在家中創作，「家」可說見證每一首經典的誕生。

盧冠廷讚唱片公司為他想出《Homework》這個名稱，認為是神來之筆，今次製作此張專輯，也是他首次聯同多位頂級樂手及錄音師，在自己家中進行錄音，留下一個珍貴的回憶。對盧冠廷而言，今次最大挑戰，除了要為經典再創新猷，還有要跟一眾樂手及錄音師，在家中進行one take錄音，連經驗豐富的盧冠廷也說：「真的很大壓力，外國有歌手會在家中一take過錄歌，香港就好像沒試過，過程中其中一個地方出錯，都要從頭錄過。」

一連七天錄音過程，既開心又順利，眾音樂人也享受錄音過程，多位樂手最難忘的，還有盧冠廷家中的溫暖感。原來盧冠廷太太唐書琛，每天準備不少美食款待，令他全心投入享受音樂的滿足感。

盧冠廷分享在家工作心得：「在家工作需要營造一個舒適寧靜角落，令自己專心做事，訂立每日時間表、工作清單，讓自己有清晰目標，記住時刻保持樂觀心態。」

（即時娛樂）