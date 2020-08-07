【專訪】演戲20年終揚威海外 陸駿光︰我的堅持沒有錯 (20:46)

有「港版半澤直樹」之稱的陸駿光，早前憑演出的香港電台單元劇《星星的孩子：魚蛋》，於《2020年紐約電視電影節》奪得「最佳演員銅獎」。入行20年，陸駿光曾有段時間非常恨攞獎，連洗澡時也幻想上台領獎要說什麼感言。

他說︰「在無綫時仍然寂寂無名，當然知道自己跟獎項仍有很遠的距離，直至第一次拍電影《碟仙碟仙》及在《G殺》中的師生戀老師角色引起話題，就覺得機會來了，可惜連入圍機會也沒有，的確有點失望！」陸駿光想起演藝學院導師羅冠蘭說過的一番話︰「她說『為獎項拍戲太有計算，質量會有分別』，我就放開了，回到為喜歡演戲而演戲的初心，用心演好每個角色。」

陸駿光抱住這個心態拍攝《魚蛋》，所以知道得獎後連自己也不太相信。「最初做演員時，很想證明自己識演戲，一有機會就想表現自己，過了火也不知，曾被導演話『你唔好咁搶得唔得？做戲唔係咁，唔係要搶』。當時我只有20幾歲，不明白亦有點不高興，但慢慢成長就發現演戲應該是演了等於沒演。」

陸駿光望住手中的獎座，想起20年來的經歷。「做了20年，中間有很多辛酸和氣餒。有個獎，覺得自己的堅持沒有錯。（有實力？）有努力。其實很多人也有實力和努力，我相對幸運，很多以前一起追夢的師兄弟，為生活已轉行。我仍可專注喜歡的演藝事業，很感恩！」陸駿光能在演藝圈一直堅持至現在，除了因為亡父離世前對他說「人生原來可以咁短，你要做自己想做的事情」外，還因為有家人的支持，以及自己固執的性格。「不固執就不會成事！很多中學同學從事地產行業，掙很多錢，但我不認為搵錢多、做CEO才叫成功」。

待在無綫的那9年，陸駿光的演出機會很少，直至離巢後拍攝《導火新聞線》、《選戰》才開始被觀眾認識。這幾年，陸駿光不時參與ViuTV及港台劇集。「港台劇酬勞比外面低，但題材關注和探討社會問題，劇本沒商業考慮，演時有社會責任，得到另一種滿足。開心大家叫我『港版半澤直樹』，每次有劇集推出後，大家又會叫我劇中的名字，證明角色深入民心，但最終也希望大家記得我的名字叫陸駿光」。

欲知專訪詳情，請留意明天（8月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）