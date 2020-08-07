【熱愛旅行】踏遍多個國家 何依婷難忘遊西班牙險被呃錢 (01:02)

新冠肺炎肆虐全球，出外旅行似乎已變成遙不可及的事，這段時間大家只能翻看舊照，幻想自己身在外地。2017年港姐亞軍何依婷非常熱愛旅行，曾踏遍日本、美國、英國、西班牙及意大利等國家。她稱當年讀環球商業系統管理，此科目要去過兩個地方讀書才可畢業，她選了上海和英國；當時她前往英國，這亦是其首次踏足歐洲，每逢周六、周日便乘火車去倫敦、曼徹斯特和利物浦等城市玩，從此愛上旅行。

何依婷透露畢業後，也有相約以前在英國一起讀書的同學歐遊，初時是窮遊，只選擇搭廉航，又試過瞓火車及住平價民宿。「我很享受一班朋友去旅行的感覺，因為真的很開心，所以那時起，每年都希望去一、兩次旅行」。

歐遊可有難忘經歷？何依婷直言歐洲真的很危險，她與朋友去西班牙旅行時差點在街頭被騙，「有兩個女人揸住筆和板，自稱是當地慈善組織，叫我們簽名，於是我便簽，原來簽完是要畀錢，但我當時身上冇錢，因我們去旅行，習慣由一個人負責『管數』，最後她們打開我個袋，見我無錢才放人」。事後自覺很蠢的何依婷，笑指還有一次同樣在西班牙發生，她們坐地鐵時獲兩位當地人介紹景點，又邀她們在地鐵一起跳舞，起初還覺得當地人很熱情，到落車時她其中一個朋友發現手機不見了，「此事教訓我們要小心保管財物，以及不要跟陌生人說話」‧

（即時娛樂）