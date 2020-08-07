【搵戲嚟做？】《殺手》李佳芯被虐殺 陳豪報仇 謝東閔麥明詩中槍 (01:20)

無綫劇集《殺手》快將結局，第29集「殺手獵人」Parker（謝東閔飾）繼續大開殺戒，殺死Kill Bill（戴耀明飾），令閻武（黎耀祥飾）感傷心。閻武之後在小秉（林景程飾）遺下的線索，找到Parker當日殺死雯雯（江嘉敏飾）時自拍的過程。Zero（陳豪飾）亦知道殺死雯雯的真兇，欲槍殺Parker，閻武因擔心女兒Megan（麥明詩飾）安危，出手阻止。

Parker於是捉走Cash（李佳芯飾），Cash糾纏間趁機與Megan逃走，但Megan心軟，Cash再被Parker折磨，踩腳又將她的頭撞落地，還綁她在海中叫Zero來營救。Zero救起Cash後做心外壓及人工呼吸，但似無效。接着見Zero找Parker報仇，Megan仍想保護Parker，結果Zero再次用一粒子彈，射殺Megan與Parker，閻武見到女兒中槍倒地痛心。

究竟Cash、Megan及Parker是生是死？結局預告見Megan躺在病牀上，畫面一轉，閻武坐在椅上等待Zero來終極一戰。

不過，很多網民認為第29集有不少不合理的反駁位，有指閻武最初跟Zero一齊捉住Parker，Cash就不會被捉。之後Zero槍殺Parker前，絕對有時間將Megan交給閻武保護，網民覺得是搵戲嚟做。

（即時娛樂）