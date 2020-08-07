林子博患癌太太劇痛留醫6日出院︰無助感真係好重 (11:28)

林子博太太董燕君（Shirley）患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，去年底完成化療的她日前因腫瘤劇痛而入院，一度要飲嗎啡水減輕痛楚。留醫6日，Shirley終於出院，她在facebook上載照片交代病情，她說︰「我出院喇！經過了6日終於可以出院！好感動！雖然呢次入院只係可以頭痛醫頭、腳痛醫腳！完全對我嘅病沒太大幫助！但係都好感恩遇到一班非常細心嘅專業團隊！其實現在公營機構水準都好高，同以往差好遠，服務好似私家醫院咁！多謝你哋過去6日嘅照顧！」

「交代返（番）我嘅病情，我係因為上星期四早上突然右肋骨內痛（應該係肝位置），之後胃痛，痛到坐唔到、企唔到（痛到成個人攣埋，我估呢啲係叫做癌痛）！之後開始暈、作嘔、氣喘！頂了兩日到咗1/8夜晚去睇急症！醫生依家只係幫我用藥控制，暫時止痛、止暈！其實大部份（分）比較強嘅止痛藥都有嗎啡成份（分）！但係有嗎啡成份（分）嘅嘢我食咗又會又暈又嘔！所以呢幾日就不停調教份（分）量！其他實質嘅嘢醫生真係冇乜辦法可以做！我知道佢已經盡咗力！希望以後乖乖哋唔好再無端端咁痛啦！（我都知道好多嘢都要靠自己）不過真係好驚㗎！無助感真係好重！最後要同大家講聲唔好意思！過去幾日要你哋為我擔心！」

（即時娛樂）