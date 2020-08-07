愛貓momo離世 田蕊妮︰十分傷痛但也要接受 (12:09)

momo的外表看似很惡，但在田蕊妮、杜汶澤眼中卻是個很會嗲人的貓孩子。（田蕊妮Instagram圖片 / 明報製圖）

杜汶澤、田蕊妮（阿田）的愛貓momo離世，兩人視momo如親生孩子般愛惜，對momo的離開均非常傷心。阿田在社交平台上載她攬住momo的黑白舊照，留言︰「媽媽還記得妳學懂走路的那一刻，當妳知道自己能跳時，妳總是有意無意的跳過我們的腳來証（證）明自己有多優秀！」

「別人看到妳的照片總會說妳樣子很惡，但媽媽知道妳是一個很甜很嗲的女生，無論爸媽工作到多晚，儘管你是睡着了也會立即起來跑到門前迎接我們的歸來，妳喜歡我們拍pat pat，與我們一起睡覺，陪著（着）我們看電視，食飯，時常讓我忍不住要抱你入懷親吻你的嘴仔，當爸媽傷心失意時妳總是默默地陪伴在側！」

「我親愛的momo，妳給予我們的愛是無法用言語形容的！媽媽也記不起這些年來對著（着）妳說了多少次我愛妳！謝謝你曾經出現在我的生命裏，也慶幸今天晚上妳在我的懷裏離開！我想一直抱住妳，不想放開妳！但我知道我不可以！雖然十分傷痛但也要接受！真的不知道要多久才能習慣沒有妳的日子！願妳能往生淨土🙏🏻 Om mani padme hum」

杜汶澤就在facebook留言︰「要慢慢習慣早起時沒有妳的日子......生命無常，至少我有好好珍惜過。人生就只是一個經歷，請大家保重，活在當下，過好每一刻！」

（即時娛樂）