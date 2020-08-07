潘小濤《晴朗》Last Day告別商台︰世界無不散之筵席 (13:29)

資深傳媒人潘小濤早前以個人理由向商台辭職，但日後仍會以客席身分主持商台節目。上月31日告別商業一台後，小濤今日也正式告別二台，最後一天主持《在晴朗的一天出發》。

節目特別在facebook開直播，小濤在節目最後半小時開始時說︰「大家都要好好珍惜﹗珍惜香港﹗珍惜這個節目﹗雖然我會離開這個節目，但相信這個節目會長存，希望大家繼續支持，繼續給鼓勵林公子及KY。」林海峰表示小濤已報名，將來可擔任《晴朗》的客席主持。

節目尾聲，小濤坦言︰「很不捨得﹗無可挽回﹗」他播出預先錄好的聲音片段，他在聲帶中說︰「這幾天看到大家的留言，看到那些讚美的說話，竊竊之喜之餘，也很感動和不捨得，但更多的是受寵若驚、受之有愧。當我決定辭職一刻，只是想悄悄地離開，正如我當日是悄悄的來。心想，不要說有沒有人挽留，沒被請走已是偷笑，但看到大家的支持和不捨，特別是對我離職的理解，就像生活在兩個平行時空的世界，很不真實，這幾天的生活也不真實。7年之癢，婚姻這一關我過到，商台這一關也過到，我在商台已經15年，唯獨是《晴朗》這一關過不到。」

「對我來說，這份筍工是幾生修來的，我日日坐在這裏免費看《是但噏》演唱會，哈哈大笑兩個鐘，不止免費看騷，還有錢收。難怪Marco會說︰『你就好喇﹗史上只有梁醒波及肥姐是齋笑有錢收﹗你是第3個呀﹗』又係喎﹗我可以每日大笑兩個鐘，可以幫我紓壓。過去幾年，我也面對很多個人、社會問題。如果不是這樣，可以輕輕鬆鬆、開開心心兩個鐘，我一早癲了﹗其實還有很多次活動，我們都是玩得勁開心，令我最感動是人生第一次踏足利物浦的主場晏菲路球場，這是一生難忘，也是我收到的最好禮物﹗銘記於心﹗還有大家送來的美食，很多難忘事不能一一盡錄，也不能一一致謝﹗多謝兩位拍檔及幕後同事，多謝商台及一眾同事。」

小濤最後借蘇軾的詞「人生到處知何似，恰似飛鴻踏雪泥； 泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西」送給大家。他續說︰「雪泥鴻爪，能在商台、《晴朗》留下一些印記，是我一生最榮幸及最大的成就。人生有聚有散，這世界無不散之筵席，很多時有些決定是耐人尋味的，將來會否再見？大家拭目以待。再見喇，各位朋友，總有一日，我們香港人可以在晴朗的一天出發，願光明永耀我城﹗再見各位﹗」

（即時娛樂）