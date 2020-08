錢嘉樂日前誤傳患上新冠肺炎,太太湯盈盈隨後代夫否認,更表示稍後會為嘉樂慶祝生日。昨天是嘉樂的55歲生日,他留在家中和妻女一同慶祝。盈盈在社交平台上載一家四口的慶祝照片,見他們身後的櫃放滿了嘉樂做武指拍戲攞獎的獎盃,非常厲害﹗

盈盈為老公準備了一個星球造型的炸彈生日蛋糕,7歲大女Alyssa及4歲細女Kassidy最開心,Kassidy更拿起木棍扑開蛋糕。被誤傳患上新冠肺炎的嘉樂精神奕奕,和兩個寶貝女一同望住蛋糕內的糖果,像小朋友一樣興奮﹗

盈盈在照片下留言︰「Happy Healthy Birthday to my Hubby! 生日快樂﹗🎉🎉Happy Birthday to the man we love the most~ 我們愛你爸爸。」

(即時娛樂)