楊思琦今日(8月7日)42歲正日生日,在網上分享她跟囝囝Kody(豬豬)的溫馨合照,祝自己生日快樂,一臉大滿足。

楊思琦留言:「Every year when this day comes around, I can’t help but to feel blessed for having so many loved ones surrounding me.💗💗💗 Happy birthday to me ! 🎂 #szekikk #楊思琦 #楊思琦szeki #birthday」大致意思指每年這一日來臨,不禁為自己周圍有那麼多親人感到幸福。

(即時娛樂)