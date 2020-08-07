【講心唔講金】沈殷怡做AK新歌MV女主角 獻出熒幕初吻 (17:50)

MIRROR成員江𤒹生（AK）早前找來《美女郊遊遊》的沈殷怡（Shirley）擔任其新歌《蝸牛》的MV女主角。《蝸牛》是AK的真實愛情故事，描述他有次送一位女生回家時，對方叮囑他小心別踩到蝸牛的故事。

被問到為何找Shirley參與演出，AK說︰「花姐說MV沒什麼Budget，問我找不找女主角。我最初不打算找，但後來覺得這首歌的男女關係比《特登》更深入。如果《特登》需要一個MV女主角，這首歌就更加需要。花姐問我行內有什麼人跟我可以『講心唔講金』，我想起的只有Shirley，因為我們認識接近10年，由唱歌比賽識於微時，到我加入MIRROR後在公司重遇她，大家很有緣。我一直都想找個機會和她合作，而且我一聽這首歌就想起她的樣子，她實在很適合當這個MV的女主角。」

Shirley在MV中向AK獻出熒幕初吻，她說︰「AK好Gentleman，他都會事先問可唔可以惜臉或其他地方。（AK可是理想男友類型？）我鍾意白白淨淨、高大哨牙，AK笑了我10幾年，說哪有人喜歡人哨牙，叫我不要搞笑。他常問我他靚不靚仔，以我的標準，他有點進步空間！」

（即時娛樂）