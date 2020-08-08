【專訪】無綫「御用警察」 楊明表態撐警：怕不講 老了後悔 (23:10)

明年踏入「男人四十」的楊明，入行至今演過不少警察角色，近年除了《鐵探》、《機動部隊2019》和《機場特警》，還有正在播映的《迷網》，成為無綫新一代「御用警察」。警察角色一個接一個，楊明稱首次穿軍裝是當年19歲幫政府拍攝關於滅罪的戲，最深刻暫時是《機場特警》；而他最想演水警，因感覺很神秘又富挑戰性，消防員也很想演。楊明還透露剛畢業時曾想投考消防員或警察，無奈因散光考不到消防員，之後亦無考警察，最後加入了TVB。

現實中，由反修例運動開始至今，楊明一直高調撐警，惹來部分網民冠以「藍明」稱號。對此，楊明坦言不介意也不嬲：「娛樂圈向來都有很多稱號，都是別人對你的感覺，可能近來覺得我是藍明便叫藍明，有時覺得我是楊明，便叫回楊明。」楊明更自爆試過出街遭人粗言穢語對待，他都是一笑置之；縱使期間他的燉湯店遭破壞，楊明也無悔表態，因怕自己不講出來，老了會後悔。

不少家人及朋友因政見不同致反目，楊明說父母非常支持他，只擔心他的安全，以及不開心他被攻擊。他又承認有些理念不同的朋友「自動流失」，他表示：「做朋友的初心，是大家之間互相建立感情，香港是自由社會，可以有自己的想法和意見，如果因不同意見而埋沒了大家相處的時光和經歷，這樣挽留都沒用。」談到反修例運動觸發警民關係撕裂，不少人質疑警方處理手法，楊明就覺得警方處理手法果斷、迅速，疫情下一些違法活動亦很快能處理。問到會否覺得警方過度使用武力？楊明說：「社會有很多不同聲音，至於警察的執法是很迅速，有效地令到香港回復繁榮穩定的社會。」

面對現時的香港，雖然楊明未有時間表何時迎娶女友莊思明，但他表示從沒想過婚後移民，「因香港是我的根，去過很多地方都不及香港好」。

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（即時娛樂）