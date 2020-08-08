偕張繼聰聲演《西遊》動漫 周柏豪做新版唐僧靚仔又打得 (16:26)

周柏豪、張繼聰、蔡瀚億（BabyJohn）及林盛斌曾於電影《西謊極落：太爆‧太子‧太空艙》中合作，他們相隔三年後再度合體，為由本地漫畫家鄭健和作品《西遊》改篇而成的動漫配音，當中周柏豪聲演唐三藏、張繼聰是孫悟空、林盛斌（Bob）是豬八戒、BabyJohn是白狼。

周柏豪跟Bob及BabyJohn其實在《西謊極落》的片尾彩蛋中，曾拍過一場《西遊記》搞笑戲，而今次因疫情而要分開錄音，只能隔空合作，周柏豪笑說：「有想過如果一齊配就好，但技術上做不到，現在行內好多工作都暫緩或者有些取消，真的好掛住老友們，阿Bob、阿聰，大家網上有傾偈，但見面真的好少，希望疫情過後或者再見面一齊傾吓湊女經。」

周柏豪之前在內地電影中曾飾演過孫悟空，今次聲演唐僧為他又帶來另一種感覺，「由細到大對唐僧的想法是好靜、沒什麼語氣，但今次唐僧是一反我們的印象，幾輕鬆和不是以前認識的死板，有好多對白要配」。他更指動漫版的唐僧很靚仔、大隻又打得，每個角色都畫得很有型。

張繼聰指孫悟空是一個令演員愛不釋手的角色，因為這個人物性格多層次、反叛及很重情義，是他在《西遊記》中最喜歡的人物。至於跟孫悟空有否相似之處？他說：「都有，那種不羈、尊師重道我有，當然我沒有他的法力高強，孫悟空是有一種傲氣，特別是大鬧天宮之前，因為要有好強能力先可以傲視一切，但這點我冇，我不覺得我有能力大鬧天宮，這樣才好，真實生活做不到，做戲可以過吓癮。」

（即時娛樂）