梁思浩解決口罩問題 重返D100開咪做節目 (17:28)

新冠肺炎疫情仍然非常嚴峻，網台D100下令所有DJ要戴上口罩做節目，但梁思浩被指和李麗蕊、陳彥行主持《大家「真」風騷》時未有跟從指引。後來有消息傳出，指思浩在戴口罩問題上未能跟D100達成共識，D100找其他人暫代思浩位置。思浩接受《明報》訪問時澄清是他主動提出暫停主持工作，並解釋他戴口罩低過鼻是因為要唞氣。他說自己說話快，需要很多空氣，口罩蓋過鼻就唞不到氣，才會把口罩拉低，若然這樣也不可以，實在沒法子，故主動提出暫時停去電台工作。

事隔個多星期，梁思浩前晚（8月6日）在社交平台發文稱︰「口罩問題終於可以解決啦﹗明天我會如常返數碼港開咪﹗真係要多謝林醫生、苑瓊丹及口罩廠老闆。」昨天早上，梁思浩在社交平台上載他戴住口罩的照片，留言︰「多謝晒林醫生、苑瓊丹及口罩廠老闆譚先生！鼎力幫忙解決咗我口罩嘅問題！原來香港有一種口罩係比（畀）呼吸系統有問題又或者好似我有嚴重鼻敏感嘅人使用，甚至運動人士都可以使用，因為外層物料唔會起毛粒引致鼻敏感及呼吸系統敏感，中間嗰層係PTFE更加防菌，消毒功效更高。多謝口罩廠老闆譚先生，頂（鼎）力幫忙感激萬分。」

（即時娛樂）