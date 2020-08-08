雨僑誕6磅重B女Harper 羅力威顧住老婆冇為囡囡剪臍帶 (19:59)

雨僑今天（8月8日）早上8時為丈夫羅力威誕下6磅重B女Harper，母女平安。「888」易記又好意頭，雨僑表示：「我們沒有特別選擇日子，真係那麼巧合，醫生這天有空就選了這天。BB很順利出世，6磅重，很健康。」

在疫情下迎接小生命，初為人母的雨僑坦言很難忘，她說︰「疫情下分娩會有很多不便，但對我來說是個特別回憶，我們要先在私家醫院做深喉唾液檢測，有報告後才可入院。先生可以陪產，但陪產完要立即離開，不能留在病房內。他只能每天在兩餐送飯時間來探望，不能長時間陪伴。這些跟我預計的分娩前後情況不同，但為了我們、醫護同其他病人的安全，這些處理手法十分恰當，所以我們很配合。醫院照顧得我們好好，老公來跟BB玩、抹吓汗就ok。我感覺更輕鬆，因為醫護照顧更加專業。」

羅力威沒有為女兒剪臍帶，他說當時全程望住老婆，未有走去另一邊剪臍帶。第一眼看見女兒，羅力威非常感動，但沒有落淚。他說︰「很感動，但也很緊張，要陪住太太，怕她會驚。」問到Harper似爸還是似媽時，羅力威說︰「雨僑認為囡囡比較似我，但我覺得暫時兩個也不似。（如何獎勵老婆？）沒什麼獎不獎勵，我會好好照顧她，不要給她添任何辛苦。希望她早日復元，吃多點好東西。」羅力威表示疫情下坐私家車比較安全，因此早前已買入座駕，方便妻女出入。

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（即時娛樂）