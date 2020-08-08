【《東張》訪問交代】避談有無飲酒 楊明：撞車一刻斷片 (20:13)

楊明今日凌晨疑酒後駕車失事，事後送往瑪麗醫院治理，涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。楊明今晚接受無綫《東張西望》主持視像訪問，親自講述事發經過，但未有回應有否醉駕？

楊明說：「當時我撞到頭，當時見暈，還有撞到盆骨，不過沒有大礙，在政府醫院做過初步檢查，腦掃描、X光…骨頭沒事，公司希望我到私家醫院再做一個詳細的腦掃描。（事發經過？）其實我是晚上…應該是一點多，打算返回我的工作室看劇本，在山頂的彎位處，好像是『搶軚』，然後撞向石壆欄杆，架車卡住，其實撞上去一刻已經…可以說是斷片了，短暫沒有了記憶，所以是怎樣撞上去和怎樣停下，我不太清楚。看到很多報道有警察扶着我，報道就說我喝了酒，需要別人扶，說我拒絕酒精測試，其實我當時撞完車之後比較暈，不是太清醒的狀態，所以那一刻可能做不到酒精測試，警方當刻只是想救我出來，因為我架車掛在山邊，可能有一定的危險性，所以要救我出來，評估狀態後還是把我送去醫院，繼續治療和調查。這次交通意外，撞到政府公物，撞爛了一些欄杆，深感抱歉，很不好意思，不過不幸中之大幸，無傷到人，可能最近比較忙，又很晚睡覺，可能在開車時分神，記得有一下『搶軚』，之後就出現這個意外。首先在此跟大家說聲不好意思，因為這件事令大家很擔心，或是引起很多輿論，在此說聲不好意思，我人沒事，謝謝。」

當追問事件是否要進入法律程序時，楊明表示：「現在交給律師處理，因為我不太熟識法律程序，而且剛剛早上還有點暈眩，現在算是清醒一點，還在處理中。」

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（即時娛樂）