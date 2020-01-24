【TVB失守】無綫娛樂新聞台一名導演確診新冠肺炎 (14:02)

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，無綫證實娛樂新聞台一名導演昨晚確診，該名導演的母親亦染疫。

無綫回覆傳媒查詢時表示︰「上周五（8月7日）娛樂新聞台一導演通知公司他母親確診新冠肺炎。昨晚他通知說他也確診，並已送醫院。該導演近期在家工作，但於8月3日及5日兩天曾回公司剪片。現追蹤到期間與該導演可能有接觸的同事約30人，公司會安排他們接受檢測，亦通知了有關懷疑緊密接觸者不用回公司工作。該導演在2樓的工作間及曾到過的錄影廠已經安排清潔消毒。」

無綫娛樂台監製張志明回覆《明報》查詢時，證實一名導演及其家人確診新冠肺炎，他說衛生署未通知有關消息，但公司已安排曾跟該名導演接觸過，以及出入過該導演辦工地點的同事接受核酸測試，而幕前同事其實較少跟該名導演有接觸。

張志明表示自公司之前出現懷疑個案後，已做足相應措施，團隊分開A、B兩組，兩組同事不會見面，節目亦有很多存貨，所以節目不會因人手減少而受影響。今日下午港姐會在電視城舉行淘汰活動，他表示負責是次活動的工作人員均未曾跟該名導演接觸過。

據知，娛樂新聞台目前約有40名台前幕後員工，今次確診的是負責廠內拍攝的導演，有部分員工已被列為緊密接觸者，需要進行檢測及在家工作，而娛樂新聞台主播有陳婉衡、鄭衍峰、周奕瑋、許文軒等亦人人自危。

（即時娛樂）