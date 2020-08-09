蔡少芬重提第一胎小產經歷 跟老公張晉鏡頭前爆喊 (17:30)

蔡少芬（Ada）參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行》拍攝，與一班妻子們提到「人生最介意的事」時，她透露是懷第一胎時不幸小產，「我一直希望有4個孩子，當醫生說寶寶沒有心跳後，我一直哭，真的很難過。這件事很遺憾，我永遠都不知道他（她）是男孩或是女孩，也不知道他（她）的成長是怎麼樣」。Ada邊哭邊說這段經歷雖然慘痛，但同時令夫妻感情更進一步，很感謝丈夫張晉永遠在身邊支持，「有些人說他不配我，我覺得其實是我不配他，他真的是個非常好的男人，他把我保護得太好」。

張晉在鏡頭另一邊亦流下男兒淚，他說：「Ada完成（人工流產）手術後，我盡量控制自己的情緒，直到有一天我聽到她自言自語『很感謝BB你曾在我的肚子裏待了兩個月』，聽到這裏我就忍不住，我也很幸運我有資格去保護她。」

節目內更討論到「老公的前女友」話題，Ada大爆張晉的初戀女友曾試過喝醉酒後打電話來，剛好由她接聽，「她說『你幹嘛接他的電話？』，我說『關你什麼事！』那時候我很倦，我就掛線了。但我始終有點害怕是張晉還未搞清關係，所以第二天就去問他」。怎料，張晉即場致電前女友，奉勸對方要保持距離，不希望產生任何誤會，向Ada大派定心丸。

（即時娛樂）