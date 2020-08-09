【砂盆仍在】愛貓逝世一年 袁文傑︰你永遠活在爹哋心裏 (19:33)

袁文傑的愛貓「囝仔」去年8月8日因病逝世，昨天是囝仔逝世一周年的日子，袁文傑在社交平台上載他抱住囝仔的照片，坦言仍未放下。

他說︰「囝仔已離開一年，一年後，那個貓砂盆仍在，仍放著（着）貓砂，它居然仍很『企理』，曾想過贈與友人，但一看再看再回憶，囝仔搲貓砂時的『沙沙聲』，及連續拍在盆上的聲響，彷彿仍然存在...這是屬於囝仔的，我一直為此保存！」

「在囝仔生命裡（裏）最後18個月，沒有一日停止對抗癌病，只有反覆或不反覆，但囝仔很想生存下去的力量，更讓我無法接受其離開！在囝仔兩歲大的時候，曾見過兩位傳心師，除了問及剛走了不久的囡女，也提到囝仔，不約而同，説囝仔也不會陪我太久.......所以，每逢囝仔有甚（什）麼異樣，自己心情均相當忐忑不安！」

「但慢慢地，囝仔一歲一歲的長大，愈來愈胖胖的，我也發現，他（牠）跟其他異國短毛貓不同的，是眼睛特別圓亮。但到我已差不多忘了傳心師的說話時，不好的東西便來侵襲了！這就是生命，也為了永遠紀念，我的家，現在尤（猶）如一間囝仔與囡女的相片展館，一個人看著（着）想著（着），也會和他（牠）倆傾計（偈）。」

「囝仔是從北角城市花園附近一間專賣寵物用品的店舖帶回家的，我必須承認，那時的我，仍未懂得太多領養方面及『動保』的意識和知識，那是09年的夏天，囝仔其實還有另外兩位親兄弟的，也很想知道他（牠）們過得如何......囝仔，你永永遠遠活在爹哋和媽咪的心裡（裏）面！」

（即時娛樂）