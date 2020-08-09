林作購4萬元西裝稱非炫富 平衡猥瑣外表 建立專業形象 (19:52)

林作早前在社交平台分享他花4萬多元購入一套Brioni的西裝，惹來網民批評他炫富。林作日前到店舖取貨，興奮地立即穿上新西裝離開，他大讚物有所值，「值到爛！我身上這套和特朗普所穿的一模一樣，連呔都買一樣。穿上身完全感覺到布料、舒適度和人手做的剪裁是與別不同，其實如果日日著，照除365日，計落條數都OK」。他透露曾儲有多達近70套西裝，當中大部分是名牌貨，現時僅餘50套。

對於網民指他炫富，林作毫不介意被人批評，自覺向來走較偏鋒路線，不喜歡有人太過喜歡他，「曾有Uncle少少挖苦我，值4萬多元有什麼好拿出來曬？比起戴金勞（勞力士手表）、買車、買樓，坦白講我沒有，如果要比較真是小巫見大巫」。林作亦不同意被指炫富，皆因他無戴名表、著名鞋和駕駛超級跑車，更認為西裝是最重要的投資，因為別人不會見到你有層樓，手表又會被衣服遮蓋，別人最直接就是看到身上的西裝。他又自誇有品味，經他穿著、「加持過」的西裝，以二手衫半價出售仍大有市場，視為另類的投資。

林作再爆歷來每位女友，皆欣賞他穿西裝時的外表，「一來看慣了，二來我的樣子本身猥瑣，如果不穿西裝平衡一下會更猥瑣，生得靚仔才不需要」。他重申因為工作需要見客，穿西裝有助建立專業形象，才能獲客戶信任。

（即時娛樂）