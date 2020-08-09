【港姐2020】謝嘉怡自覺廣東話輸蝕 侯嘉欣晉級感爭氣 (20:38)

【今日直擊】《2020香港小姐競選》今日公布晉級名單，「海外佳麗」謝嘉怡、侯嘉欣及麥詩晴等分別入圍。

謝嘉怡表示之前已為參選減掉逾10磅，未來保持運動和節食，目標再減5磅，並已開始準備才藝表演。至於會否請教提名人肥媽（Maria Cordero），她說：「因為疫情關係，活動後會致電向肥媽報喜，順道請教唱歌演出的貼士。」在蘇格蘭成長的她自覺廣東話輸蝕，雖然跟佳麗們可以溝通，但會找姑媽惡補語文。

侯嘉欣多謝網民讚賞她化妝有進步，覺得表現爭口氣，沒有令支持者失望。覺否性感服裝成優勢？她說：「著得性感是配合場景，都有擔心走光，其實我較喜歡安全打扮。」

麥詩晴笑言參選以來感覺打逆境波，今次打入網民喜愛十強，令她非常驚喜，「參選後沒有太多聲音，新聞只聚焦報道我腋下沉澱黑色素，我覺得一身古銅膚色夠陽光味，入選證明我有進步了，希望大家繼續支持」。

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（即時娛樂）