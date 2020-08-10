【專訪】曾為事業忽略健康 彭秀慧獨自入院檢查 孤單落淚 (22:11)

舞台劇演員出身的彭秀慧，近年跳入影視圈發展，執導電影《29+1》後，再由幕後走進幕前，為香港開電視主持養生飲食節目《自煮女人最漂亮》。彭秀慧自言廚藝不精，拍攝時遇到不少挑戰。「有些嘉賓廚藝很叻，他們見到材料可以隨心地煮，我就停留在看食譜煮餸階段，很慚愧！開始拍節目時，是幕後準備食療食譜，後來我對自己有要求，希望做得更好，試過跟嘉賓鄭欣宜改食譜。後來，我最勁能煮海南雞，原來不難，但要花心機和時間」。

別人眼中的彭秀慧是個事業女性，她坦言從前只顧工作忽略了健康，直至有段日子因食無定時而長期胃痛，看醫生後被要求立即入院，才響起警號！「當時我好驚，想到很嚴重，擔心會否是胃癌。我站在醫院走廊流淚，很孤單，體會到女人過分地認為自己能照顧自己，未必是健康的事。遇上問題時，應讓朋友、信任的人在身邊」。

彭秀慧目前單身，仍在等待緣分。不過，她認為愛情只是人生一部分，未遇上真命天子時，就繼續享受工作和社交活動。電影行業在疫情下幾乎停頓，彭秀慧強調雖然面對困難，但不放棄幕後創作，目前仍在努力寫劇本，如有機會亦會繼續參與幕前演出，為自己開拓更多出路。

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（即時娛樂）