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【幸福人夫】張馨月炮製6餸1湯餵飽林峯 (11:52)

文章日期：2020年08月10日

林峯近半年在內地拍新版《倚天屠龍記》，而電影近日終於殺青，林峯拍完戲立即回家，陪盛傳懷孕的太太張馨月，而張馨月亦十分體貼，炮製6餸1湯餵飽老公，另加2支甜筒做飯後甜品，甜到漏呢﹗

（即時娛樂）

 

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