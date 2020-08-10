【幸福人夫】張馨月炮製6餸1湯餵飽林峯 (11:52)

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文章日期：2020年08月10日
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張馨月下廚炮製大餐餵飽老公林峯，認真體貼呢﹗（資料圖片/微博圖片）
張馨月最近頻頻入廚，林峯認真有口福呢﹗（微博圖片）
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林峯近半年在內地拍新版《倚天屠龍記》，而電影近日終於殺青，林峯拍完戲立即回家，陪盛傳懷孕的太太張馨月，而張馨月亦十分體貼，炮製6餸1湯餵飽老公，另加2支甜筒做飯後甜品，甜到漏呢﹗
（即時娛樂）
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