【表現平靜】志偉遵從亡妻生前遺願 曾國祥擇日為母親海葬 (14:14)

【今日直擊】曾志偉太太﹑曾國祥媽媽朱錫珍今天出殯，中午12時許，在大嶼山寶蓮寺完成儀式後，曾志偉與大仔曾國祥和媳婦王敏奕、細仔曾國猷與妻女檻過火盆離開火葬場。

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志偉和國祥接受訪問，談到太太喪禮好低調，他表示遵從亡妻生前的遺願：「因為她本身好低調，而且疫情期間不想聚集太多人，所以選擇一個寧靜方式送別她。其實她已經病了10個月，患上幾種癌症，個仔好乖陪住她，對她來講有充分心理準備，對我們家人亦不突然，最不想她痛苦。」他又指太太離世時，全家也在牀邊陪伴。

國祥又透露媽媽生前已交帶後事，提出想海葬：「媽媽想海葬、一切從簡，因為她為人低調，不想麻煩到別人，我們會待火化後，擇日再進行海葬儀式。」他執導的電影《少年的你》在今屆金像獎奪8個獎，他相信是送給媽媽臨終前最好禮物：「當日我和她在醫院一齊看直播，宣布我得獎時，她好開心，大家攬住喊，是有史以來最好母親節禮物，她一直好支持我做導演，今次可以讓她看到我少少成果。」

志偉和國祥表現平靜，但志偉坦言有點不捨，並感嘆：「不捨得，每個人都會，這就是人生，不過有樣好好，屋企大家都是佛教徒，對生死有了概念和看法，大家都明白。」他又讚揚亡妻生前多做義工，跟好多寺院結緣，積累好多功德，他說：「來這裏（寶蓮寺）火化，都是她意願，但我們不知道場地、時間是否允許，原來她為寶蓮寺做好多義工，大家說她是自己家人，一定會幫，才可以在短時間內安排好。」儀式結束後，志偉與國祥及親友折返寶蓮寺舉行解穢酒，而志偉亦為在場傳媒安排齋宴。

（即時娛樂）