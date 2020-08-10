【上次玩水】酷熱天氣行山拍MV 柳應廷呻辛苦：體力透支 (17:28)

MIRROR成員柳應廷（Jer）最新作品《迴光物語》將於後天（8月12日）推出，早前Jer在酷熱天氣警告下拍攝MV，並特別前往蓮蔴坑礦洞取景，為拍攝最靚畫面在所不惜。

《迴光物語》MV講述Jer化身外星人，從第二個星球來到地球後的故事。為了靚人配靚景，拍攝當日Jer與工作人員先要搭半小時車程到達山頂，然後再登山100米，再落山，才能到達蓮蔴坑礦洞，該段路程被評難度高達4星，沿途也沒有補給點，眾人背着器材行山，極度消耗體力，加上部分路段靠近懸崖，可謂一步一驚心。從未試過行山的Anson Lo（盧瀚霆），為了陪伴Jer，更奉獻第一次給對方一同登山，可見兩人友情深厚。

Jer回想行山過程也不禁嘆氣：「拍MV過程最辛苦係行山，雖然我平時都會行，但經過上次睇景試行之後，當日體力好透支，自己背着好多衫和水，拍攝時還要穿3、4件長袖衫又戴帽，酷熱天氣下，要長期用風扇吹住自己，等自己可以在戶外底下，個妝都不會溶。」繼上次《水刑物語》玩水，今次新歌要攀山，下次再拍MV可會要飛天呢？Jer笑說：「真的不知道，要等第3首歌出來感覺如何，才答到大家。」

（即時娛樂）