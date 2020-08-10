【77歲生日】馮素波永不言休 盼完成「家傳」：送給父親一點心意 (19:33)

日前（8月7日）是馮素波（波姐）77歲生日，8月8日則是農曆生日，新舊曆生日只相差一天，波姐覺得非常難得：「如果沒有限聚令，7號晚一家三口（波姐與愛兒及媳婦）當然會吃飯慶祝，但現在只准二人聚，我的媳婦要返工，最後決定7號晚先和兒子吃，之後再約媳婦、侄兒，一人排一餐，可以吃很多頓生日慶祝飯，也是一個意外收穫，很開心。」

問波姐有何生日願望，她說：「第一當然希望疫情快點過去，人人不用悶留家中；第二希望演藝界，包括國內外均恢復百花齊放，社會百業興旺。」波姐坦言沒有事業目標：「這個年紀，還有什麼大宏願，說什麼都是廢話，最重要是身體健康，能做一天便做一天，能行便行，能吃便吃，永不言休。」

唯一令波姐想完成的，就是把父親馮峰交給她的資料整理成書：「2020年是父親逝世20年的日子，他在人生最後的日子，把這批親筆撰寫的文章交給我，內裏是他一生的經歷，近日把資料不停翻看，回憶兒時與父親及家中親人相處的日子，我哭了一場又一場，但哭過之後，內心竟舒服了，原來自己以前過的，是假開心的日子，如今可以哭得出來，可以訴諸於口，才是真開心。」

波姐非常珍惜與親人相處的時光，她目前忙於整理父親的親筆資料，加上個人經歷，希望寫成一本「家傳」：「父親留下這批珍貴演藝歷史給我，把他和自己的經歷留下文字，是紀念，也是我送給父親的一點心意。」

（即時娛樂）