【仲未離營？】施匡翹被隔離24天 冇食藥冇打針 (17:20)

24歲女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎而入院，之後由醫院轉到鯉魚門隔離營，被隔離了24天，現在尚未可以離營返家。施匡翹透露身體狀況OK：「其實由入院到依家，冇辛苦或唔舒服，都似一個正常人。我知道好多人關心我，好似冇乜消息話要離開隔離營，其實有幾個原因，因為隔離營有少少分別，呢度好處係每日驗深喉唾液，睇病毒數量，要求係兩次negative（陰性），醫生先考慮其他因素畀唔畀離開（隔離營）。目前為止，試過一次negative，但唔係連續兩次，變咗未可以離開，不過醫生同我講，我病毒量接近係冇，但需時間再等佢穩定，其實係好事，等穩定先可以離開。」

施匡翹表示在隔離營期間，沒有打針及服藥，所以留營時間較其他人長，「其實醫生建議唔好咁做，我年紀較輕，冇乜唔舒服，寧願等自己慢慢好番，對日後健康更理想。我都聽醫生意見，一直冇食西藥，純隔離及觀察，量血壓及有冇發燒，有啲朋友會快離開（隔離營），因為佢哋有治療過及食藥，康復程度快過我，醫生話我正常，佢話我年輕人有免疫力，28日先好番，今日係第24日左右，病毒量差不多冇，再穩定些先考慮畀我離開」。

她續說：「抽血驗到有抗體都可以離開，鯉魚門隔離營同醫院有分別，呢度抽血設備每日有限，每日揀選某啲人做，明天（12日）我被揀選抽血，翌日驗到有抗體的話，我可以離開，如果冇，就用返深喉唾液檢測，連續兩次都冇嘢，我先可以走，希望大家不用擔心，我身體健康良好，純粹困住好耐，心情有啲起伏，但最後靠睇書及樂觀面對，相信好返出嚟。」

而施匡翹將於本周四（13日）晚復工，她會為新城電台節目《猜情尋》做主持，但由於仍未可以離開鯉魚門隔離營，所以今集會預先錄音。

（即時娛樂）