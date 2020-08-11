【專訪】余逸思楊天宇拍節目擦出火花 互讚具備擇偶條件 (18:55)

ViuTV「女神」余逸思（Yoshi）與爆肌小鮮肉楊天宇（Angus），最近合作拍攝真人騷擦出火花，彼此年紀相近、性格爽朗而成為好朋友，二人互讚具備理想擇偶條件；不過，當談到拍攝經歷，他們一樣無面畀，互爆對方的黑材料，是一對不折不扣的歡喜冤家。

Yoshi和Angus於ViuTV節目《辣伙頭‧開火》中，跟多位年輕演員以分組營運餐廳形式，呈現不一樣的煮食節目。回想最初不熟悉、很少交談，直至一起去一間土耳其餐廳學藝，二人慢慢變成好友。Angus說：「我最初好怕醜，不習慣被成班女仔圍住，好彩她們態度親切，好快便融入了，有次去海灘取景，Yoshi跟我都愛曬太陽，她帶了黑鬼油畀我搽。」但他取笑Yoshi自封「美人魚」外號，Yoshi即解畫：「那次要為節目影比堅尼相，沈殷怡、陳欣妍出名好身材，我好怕影性感相，為了壯膽，就為自己加些特點。」Yoshi反爆Angus當日在海灘騷本錢，除衫展示爆肌身材做倒立，嚇窒刻意為節目操肌的黃奕晨（Dixon）也不敢除衫。

提到節目內營運餐廳，Angus直言最怕做侍應，因同時要應付食客和廚師。Yoshi笑說：「廚房煮班戟不像樣，我傳菜給食客時都不好意思，好難忘練美娟來撐場，其實她是劇組安排的刁難食客，不斷留難我，說飲品有頭髮、龍蝦包有殼，結果Dixon從廚房跑出來吞龍蝦殼解圍，我睇到呆了，覺得自己冇用又委屈，爆喊了出來。」

Angus稱今次拍攝多次目睹女將爆喊，每次轉身想給予安慰時，大家已火速收拾情緒，重投賽事，專業精神可嘉。問他怕不怕女仔喊？他說：「壓力爆煲，發泄情緒好平常，不過我的人生中，好少遇到女仔經常喊，我都喜歡開朗、思想正面的女生。」

談到他和Yoshi有否機會發展成為情侶，兩人隨即又再互窒，Angus說：「哈哈，暫時跟她談得來，是好友，就讓她列在入圍名單。」Yoshi亦回應：「我都喜歡他這類陽光男孩，但思想不可以似他小學雞，要大學雞，哈哈！因為自己思想成熟，但行為幼稚，要男友管制一下。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）