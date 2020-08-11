【確診後痊癒有抗體】新城程凱欣復工 跟老闆見面擁抱 (20:18)

新城知訊台執行總監程凱欣上月確診新冠肺炎，電台進行全消毒大清洗，並一度要全台暫停運作，僅以自動化電腦播歌。程凱欣日前已痊癒兼有抗體出院，昨日（10日）星期一已返新城開工。

程凱欣透過短訊談到住院及現時感受：「住在醫院兩星期經歷了不同階段，當然最初是好辛苦，因為藥物的副作用，又屙又嘔，中間又有些皮膚敏感反應，幸好第9日左右停藥，身體有好大的轉變，無再發燒，而驗血後身體出現抗體，所以可以出院。剛出院都有些輕輕浮浮感覺，現在已恢復得有8、9成，中氣可能爭少少，但又無呼吸急促或肌肉痛，一切都好正常；之後會用些食療方法調理身體，多些休息及做運動。」

程凱欣直言確診給她一個好大的警示，就是原來自己本身的身體狀態，對於不同的疾病難關，都是好有幫助的，「自己亦有好多感想，對於今次影響到公司同事，加上我要去隔離，對所有同事、嘉賓都非常之抱歉，再同大家講聲不好意思，希望他們可以多多包容。另外在星期一開始返工，好多同事非常之關心我，尤其是老闆見到我健康返工，大家忍不住擁抱了一下，不理會太多，更話我現在是最安全，因為身體已有抗體」。

（即時娛樂）