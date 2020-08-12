【笑老公賤格】符曉薇做微創手術 爆陳柏宇出冧招慰妻 (16:59)

陳柏宇（Jason）的太太符曉薇（Leanne），日前拍片透露5月時曾懷第2胎，卻因為宮外孕導致左邊輸卵管爆裂，大量出血及腹部疼痛，6月時要緊急做手術切除左邊輸卵管。今午Leanne在instagram貼相及撰長文感謝大家關心，並解答網民的提問。

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她說：「有網友問點解咁遲先知宮外孕，早啲去產檢就可以避免爆輸卵管，因為疫情底下，所以避免成日去睇醫生，所以遲咗去睇，先搞到咁；第二大家問陳生（Jason）點樣氹（𧨾）我，佢繼續做返自己，繼續搞笑，令到好緊張嘅氣氛變得搞笑，第二條片就係我準備入手術室，成日都冇飲過水同食野（嘢），勁口渴，護士幫我吊鹽水，陳生揸住杯水過嚟同我杯鹽水乾杯，雖則佢不嬲都賤格，但就係令到我笑返，我係（喺）醫院嗰幾日，佢日日都過嚟搵我，晚晚都同我FaceTime，我已經好足夠。」

Leanne還貼了做完手術後的傷口照片，她說：「我做微創手術，開咗三個窿，個肚因為手術要吹脹，起碼一個月先完全還原，不過而（依）家我完全康復啦，多謝大家嘅愛，最後真係多謝媽咪個（嗰）幾日照顧我，日日買餸煮飯煲湯比（畀）我，佢係一個唔識煮飯嘅人，上網搵資料之後煮比（畀）我，做完手術我勁虛弱，講嘢連氣都無，全靠媽咪靚湯，果然世上只有媽媽好。」

（即時娛樂）